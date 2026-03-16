Samsun'un Canik ilçesinde kontrolden çıkarak refüjde elektrik direği ve ağaçlara çarpan hafriyat kamyonu sürücüsü yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Eskibaş idaresindeki 06 EGF 390 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki elektrik direği ve çam ağaçlarına çarptı.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç çarpması sonucu zarar gören elektrik direği ve devrilen ağaçlar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.