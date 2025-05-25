Türkiye’nin farklı şehirlerinden Çerkesler Samsun’da bir araya gelerek, Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün 161. yılını andı.

Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Samsun Çerkes Derneği öncülüğünde düzenlenen anma programında Çerkesler, Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi’nde buluştu. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen Çerkes dernekleri üyeleri, ellerinde Çerkes bayrakları ve çeşitli dövizlerle sahil boyunca yürüyerek 21 Mayıs 1864’te Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nde hayatını kaybedenleri andı.

Törene katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Çerkes Soykırımı, insanlığın en büyük acılarından biri. Çobanlı İskelemizde, Çerkes hemşehrilerimizle tarihimizin derin yaralarından birini, Çerkes Sürgünü’nün 161. yılını anmak için bir aradayız. Samsun’umuz birçok kültürü bünyesinde barındırarak mozaik oluşturmayı başarmış nadir güzellikte bir şehir. Bizler acılarımızı da birlikte yaşıyoruz, kaybettiklerimizi de birlikte anıyoruz. Bu vesileyle savaşta ve sürgün yollarında hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyorum. 21 Mayıs 1864 yılında Karadeniz’in kana bulanışını unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Tören, yapılan konuşmaların ardından denize karanfil bırakılmasıyla sona erdi. Törene AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da katıldı.