Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yapılan incelemeler sonucunda ceviz ağaçlarında tercih edilen çeşit seçiminin hatalı olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyünde Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemeler gerçekleştirildi. Yapılan gözlemler sonucunda, ceviz ağaçlarında herhangi bir hastalık veya zararlıya rastlanmadı. Üretimdeki verimsizliğin nedeninin ise çeşit seçiminde yapılan hatalar olduğu belirlendi. Bölgeye dikilen ceviz çeşidinin soğuğa dayanıklı olmaması, ağaçların verime geçmesini olumsuz etkilediği söylendi.

Yetkililer, ceviz üretiminde verim ve kaliteyi artırmak için bölge iklimine uygun, soğuğa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekipler tarafından dikim yapmadan önce bölgeye en uygun çeşitleri belirleyerek üretime başlamanın uzun vadede hem verimi hem de ürün kalitesini arttıracağı aktarıldı.