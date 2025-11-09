Çeşme Namık Kemal İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Zekiye Işık rehberliğinde çevre bilincini artırmayı amaçlayan doğa temalı bir eTwinning projesine katıldı.

"Hand in Hand for Nature – Doğa İçin El Ele" adlı uluslararası proje kapsamında öğrenciler, geri dönüşüm, doğayı koruma ve sürdürülebilir yaşam gibi konularda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Proje sürecinde farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kuran minik çevreciler, hem çevre duyarlılıklarını geliştiriyor hem de doğaya karşı sorumluluk bilincini pekiştiriyor.

"Sevgiyle başlar, doğayla yaşarız" sloganıyla çalışmalarını sürdüren öğrenciler, geleceğe yönelik umut verici bir çevre farkındalığı oluşturuyor.