Çeşme Belediyesi ve Medicana Tıp Merkezi iş birliğiyle, kadın sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadın Sağlığı ve Menopoz" konulu bir seminer düzenlendi.

Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde gerçekleşen seminere, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Medicana Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Ulvi Ünal ve Çeşme Medicana Tıp Merkezi Başhekimi Uzman Dr. Hüseyin Tayfun Çağlayan da katıldı.

Seminerde, Op. Dr. Hakan Sabırlı, kadın sağlığı ve menopoz konularında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Menopozun doğal bir süreç olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sabırlı, erken menopozun belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Erken menopoz kalp ve kemik sağlığını etkileyebilir"

Dr. Sabırlı, "Reglin durması anlamına gelen menopoz, kadınlar için doğal bir süreçtir. Bu dönemle birlikte vücutta biyolojik açıdan çeşitli değişiklikler meydana gelir. Metabolizmanın yavaşlamasıyla kilo artışı, kemik erimesi, östrojen seviyesinin düşmesiyle kalp ve damar hastalıkları riskinin artması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra sıcak basması, aşırı terleme, yorgunluk gibi belirtiler de sık görülür" dedi.

Menopozun genellikle 45 yaş sonrasında başladığını ancak bazı durumlarda 40 yaş öncesinde de ortaya çıkabileceğini belirten Dr. Sabırlı, "Eğer bir kadın bir yıl ve daha fazla süreyle regl olmadıysa menopoz başlamış demektir. Erken menopoz ise, kadınlar için uzun vadede önemli riskler taşıyabilir. Yumurtalıkların yumurta üretmeyi erken bırakması, östrojen seviyesinin düşmesine bağlı olarak damar sertliği ve kemik erimesi gibi hastalıklara neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Dr. Sabırlı, erken menopozun bazen psikolojik etkilerinin de olabileceğini vurgulayarak, "Normal regl döngüsünde düzensizlik, uzun veya kısa süreli adet dönemleri erken menopozu tetikleyebilir. Bu nedenle belirtileri takip etmek ve bir uzman doktor kontrolüne başvurmak büyük önem taşıyor" dedi.

Seminer, kadın sağlığı konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan soru-cevap bölümüyle sona ererken, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Op. Dr. Hakan Sabırlı’ya çiçek vererek, bilgilendirmeleri için teşekkür etti.