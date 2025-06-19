Çeşme Belediyesi Temizlik İşleri ve Çevre Müdürlüğü ile Çeşme Kent Konseyi’nin iş birliğinde, 19 Haziran Perşembe günü, Boyalık Plajı’ndan başlayarak Kalemburnu yürüyüş parkuru boyunca devam eden, çevreye duyarlılık oluşturmayı amaçlayan kapsamlı bir temizlik etkinliği düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan etkinliğe çok sayıda gönüllü katıldı. Kalemburnu’nun eşsiz doğasında yürüyüş yaparken rastlanan çöp yığınları karşısında birçok katılımcı şaşkınlığını gizleyemedi. Görüntüler, doğa alanlarının ne denli korunmasız kaldığını gözler önüne serdi.

"Kamp yapıp çöplerini bırakmışlar"

Etkinlik sırasında açıklama yapan Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, doğaya yapılan bu saygısızlığı sert sözlerle eleştirerek, "Çeşme Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, bu tür çevre temizlik organizasyonlarını sıklıkla düzenliyor ve ilçemizin temiz kalması için büyük bir çaba gösteriyor. Ne yazık ki insanlar buraya gelmiş, kamp yapmış, doğanın sunduğu güzelliği sonuna kadar kullanmış ama yattıkları yeri çöplüğe çevirmişler. Tehlikeli şekilde ateş yakmış, ardıç ağaçlarına zarar vermişler. Eğitimli-eğitimsiz tüm insanlarımızın doğaya saygı göstermesi gerekiyor" dedi.

Güler, temizlik çalışmalarında emeği geçen tüm belediye personeline ve gönüllülere teşekkür etti. Etkinlik, doğaya duyarlılığın artması gerektiği mesajını verirken, yerel halk ve ziyaretçiler için de önemli bir farkındalık örneği oluşturdu.