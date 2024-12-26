Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde D.Y.’nin ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan’ 1 yıl 8 ay 5 gün hapis cezasıyla, N.Ö.’nün ise resmi belgede sahtecilik ve hakaret suçundan hakkında 2 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.