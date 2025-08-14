Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ankara’da düzenlenen törenle parti rozetini takarak resmen AK Parti’li oldu.

AK Parti’nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye katıldı. AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ’Hadi oradan’ diyorum. Türkiye Yüzyılı’nın inşası mücadelemize destek olmak amacıyla aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza ‘Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz’ diyorum" diye konuştu.

Rozet töreni öncesi kısa bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Bugüne kadar Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğim. Yargıdan veya yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan parti rozetlerini takarak AK Parti’yekatıldı.