Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, Samsunspor ağlarına attığı golle siyah-beyazlı formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. 57. dakikada siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Cengiz Ünder, 4. kez gol sevinci yaşadı. Ligde 9 maçta Beşiktaş formasını giyen 28 yaşındaki futbolcu, daha önce de Başakşehir, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ağlarını sarstı.

Cengiz Ünder, 70. dakikada yerini Jota Silva’ya bıraktı.