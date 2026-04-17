Samsun İlkadım Belediyesi tarafından, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Cemal Safi anısına gerçekleştirilen 7. Geleneksel Cemal Safi Şiir Yarışması tamamlandı. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım oldu. Jüri değerlendirmesinin ardından, yarışmada dereceye giren eserler ve sonuçlar İlkadım Belediyesi sitesinden duyuruldu.

'Geleneği sürdürüyoruz'

Cemal Safi'nin edebi mirasını yaşatmaya devam ettiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Geleneksel Cemal Safi Şiir Yarışmamız tamamlandı. Şiire ve edebiyata gönül veren isimleri bir araya getirdiğimiz, özellikle hece vezniyle yazılmış eserlerin değerlendirmeye alındığı bu yarışma ile Türk şiir geleneğine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu yarışma vesilesiyle hem usta şairimiz Cemal Safi'yi anıyor hem de şiir sanatına gönül veren kalemlere destek oluyoruz. Kültür ve sanatın gelişimi, şehirlerin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biridir. Şehrimizin önemli sembollerinden birisi olan, eserleriyle gönüllere taht kurmuş usta şairimiz Cemal Safi'yi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gelenek haline gelen Cemal Safi Şiir Yarışmamız ile hem genç şairleri teşvik etmeye hem de Türk şiir geleneğini sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.