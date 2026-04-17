Baharın gelmesiyle birlikte Elazığ'ın Palu ilçesinde ışkın, su teresi ve kuzu kulağı tezgahlardaki yerini aldı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen ışkın, su teresi ve kuzu kulağı tezgahlardaki yerini aldı. Birçok rahatsızlığa da iyi geldiği bilinen doğal büyük ilgi görüyor. Pazarlarda satışa sunulan ışkının bir desteği 200 TL'den alıcı bulurken, kuzu kulağının destesi 25 TL'den, su teresinin ise üç destesi 50 TL'den satılıyor.

Doğal otları satan Ömer Karabulut, 'Bu senenin yeni mahsulü ışkın geldi. Tüm müşterileri bekliyoruz. Zaten bu sene fazla ışkın yok, destesi 200 TL. Kuzu kulağı 25, su teresinin ise üç destesi 50 TL' dedi.