Üniversite hayalleriyle çalışmalarına devam eden Çayırovalı gençler, sınava az bir süre kala hazırlıklarını sürdürüyor. Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde yıl boyunca eğitim gören gençler, geçirdikleri hazırlık sürecinden oldukça memnun.KOCAELİ (İGFA) - Yaklaşan YKS’ye Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde hazırlanan Çayırovalı öğrenciler, yıl boyunca kendilerine sunulan imkandan ve hazırlık sürecinden oldukça memnun.

Sene boyunca dershane ortamında gördükleri eğitimle sınav sürecine hazırlanan öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkandan dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirirken, hedefleri doğrultusunda verilen bu destekten ötürü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

“ÇOK VERİMLİ BİR YER”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan YKS hazırlık öğrencisi Can Güçer, “Bize gençlik merkezinde çok destek oldular, yazın da buraya gelmiştim. Sınava hazırlık süreci çok iyi geçti bizim için. Diğer arkadaşlarıma nazaran bu sürece 1-0 önde başladım diyebilirim. Sayın başkanımız biz gençler için uğraşıyor, kitap kahveleri de kullanıyoruz ve çok verimli bir yer öğrenciler için” dedi.

Sınava gençlik merkezinde aldığı eğitimlerle hazırlanan Özge Uçar, “Gençlik merkezinin imkanları çok iyi, deneme kulüplerimize katılıyordum ve bu da bize büyük bir avantaj sağlıyordu. Hocalarımız gerçekten çok ilgili, belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye bize sunduğu bu imkanlardan ötürü teşekkür ederiz” açıklamalarında bulundu.

Sınava hazırlık için Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’ni tercih eden İsmail Ok ise, “Ders çalışmak için bir yer bakıyordum ve burayı duydum. Sonrasında da bize bir hoca atadılar. Hocalarımız bizim için plan program yaptı, kendimiz boğmadan bir program çerçevesinde sınava hazırlandık. Öğrenci arkadaşlarımız da buraya gelsinler sene sonuna kadar gençlik merkezinde olmaları sınava hazırlık sürecinde onlar için fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.