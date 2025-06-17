Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Geleneksel Oyun Tırı" projesi kapsamında, oyun tırının Söğüt’e geleceğini duyurarak çocuklara müjde verdi.

Başkan Durgut, yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından başlatılan Geleneksel Oyun Tırı projesi kapsamında, rotasına Söğüt’ü de ekleyen oyun tırımız ilçemize geliyor. Geleneğimizden geleceğimize uzanan bu güzel etkinlikte çocuklarımız hem eğlenecek hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarımızı yeniden keşfedecek" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında halat çekme, mas güreşi, mangala, onikitaş, kale oyunu ve çemberbaz oyununun yanı sıra yüz boyama, kukla gösterisi ve geleneksel masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Geleneksel Oyun Tırı etkinliği, 18 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 - 16.00 saatleri arasında Tören Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Söğüt Belediyesi, tüm çocukları ve ailelerini bu renkli, eğlenceli ve kültürel etkinliğe davet etti.