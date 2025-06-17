Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde geçmişle bugünü buluşturan şark odası geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu Merkezi, sadece spor ve eğitim değil, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatıldığı bir mekan olarak da öne çıkıyor. Merkez bünyesindeki şark odası, Osmanlı’dan günümüze uzanan köklü bir geleneği modern bir anlayışla günümüzde de yaşatıyor. Tesis sorumluları, şark odalarının hem bölgemizde hem de Türkiye genelinde tarih boyunca önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Eskiden köylerde, toplumsal meselelerin görüşülüp karara bağlandığı bu odalar, bugün hala pek çok köyde varlığını sürdürürken, artık şehir merkezlerinde de modern yorumlarıyla gençler ve kadınlar tarafından ilgi görüyor.

"Şark odası kültürel mirası yaşatma amacıyla hizmet veriyor"

Şark odaları ile ilgili bilgi veren yetkili Filiz Bozaslan Varank, "Osmanlı tarihinden bu yana Anadolu’nun birçok yerinde önemli bir yere sahip olan şark odaları, bugün hala geleneksel kültürümüzün yaşatıldığı özel alanlar olarak varlığını sürdürüyor. Şahinbey Belediyesi Özgecan Hanımlar Yüzme Havuzu ve Aile Merkezinde yer alan şark odası da bu kültürel mirası yaşatma amacıyla hizmet veriyor. Şark odalarının geçmişte köylerde önemli kararların alındığı, sorunların konuşulup çözüldüğü samimi buluşma alanları olduğunu bir oda. Günümüzde bu gelenek, hem modern hem de geleneksel unsurların bir araya geldiği daha sıcak ve keyifli ortamlara dönüşmüş durumda. Şark odaları hâlen pek çok köyde bulunmakla birlikte, şehir merkezlerinde de özellikle gençler tarafından ilgiyle karşılanan sosyal alanlar hâline gelmiş durumda" dedi. Varank, "Özgecan Hanımlar Merkezi’nde yer alan şark odası, özellikle Ramazan ayında cüz okumaları, mukabeleler ve sohbet programları için aktif olarak kullanılıyor. Yılın diğer zamanlarında da kadın kursiyerlerin toplantıları, sohbetleri ve dinlenmeleri için sıkça tercih edilen bu oda, merkezdeki en özel alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Tesisin her bölümü farklı bir eğitim ve hizmet alanı sunuyor. Gelen kadınlar, aldıkları hizmetlerden ve eğitimlerden büyük memnuniyetle ayrılıyor. Hatta yıllardır kurslara devam eden birçok kadın kursiyer bulunuyor. Şark odasında ise samimiyetin ve geleneksel sohbet ortamlarının ön planda olduğu, herkesin kendini rahat hissettiği bir atmosfer oluşturulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

"Geçmişe dair sohbetler yapmak bizleri hem mutlu ediyor hem de kültürel bağlarımızı güçlendiriyor"

Geçmişte şark odalarının kullanım amacına değinen Varank, "Geçmişte köyün ileri gelenlerinin önemli meseleleri konuşup karara bağladığı bu odalar, günümüzde de sosyal paylaşımın ve kültürel birlikteliğin adresi olmaya devam ediyor. Kursiyerler, şark odasında bir araya gelerek sadece sohbet etmiyor, aynı zamanda geçmişin değerlerini bugüne taşıma fırsatı da buluyor. ‘Burada birlikte cüz okuyoruz, çeşitli konular üzerine konuşuyoruz, dinleniyoruz. Geçmişe dair sohbetler yapmak bizleri hem mutlu ediyor hem de kültürel bağlarımızı güçlendiriyor. Taziye evleri de var ama köy odalarının sıcaklığı ve samimiyeti başka. Şark odası, kültürümüzün bir parçası. Düğün öncesi nişanlar konuşulurdu, sorunlar çözülürdü. Şimdi burada da eskileri yâd ederek, yeni dostluklar kuruyoruz" şeklinde konuştu.

Şark odasında arkadaşlarıyla zaman geçirdiklerini söyleyen öğrenci Elif Akaslan ise "Şark odaları, geçmişle bugünü buluşturan önemli bir kültürel bağ olarak Şahinbey’de yaşatılmaya devam ediyor. Bu geleneğin korunması, hem kültürel mirasımıza sahip çıkmak hem de toplumsal birlikteliği güçlendirmek açısından büyük bir değer taşıyor" diye konuştu.