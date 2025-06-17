Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü vatandaşların devam ettiği Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Isparta’da düzenlenecek olimpiyatlara hazırlıklarını sürdürüyor.

18-20 Haziran 2025 tarihlerinde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde Muğla Tazelenme Üniversitesi (Menteşe, Milas, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Marmaris, Ula Kampüsleri), Girne Tazelenme Üniversitesi, Ahi Evran Tazelenme Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Tazelenme Üniversitesi, Balıkesir Tazelenme Üniversitesi, Akdeniz Tazelenme Üniversitesi, Süleyman Demirel Tazelenme Üniversitesi bu yıl beşinci kez bir araya geliyor. 5. Tazelenme Olimpiyatlarında sporun birleştirici gücüyle, yaş almış ama ruhu genç bireyler buluşacak. Muğla Sıtkı Koçman Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü; masa tenisi, 1000m yürüyüş, 4x50 bayrak yarışı, bocce, 100m hız olmak üzere 5 branşta 28 öğrenci ile olimpiyatlara katılacak.