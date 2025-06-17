Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın geleneksel hale getirdiği "Yaz Konserleri" etkinliklerinin bu yıl ki ilk durağı Koçarlı oldu.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın deneyimli eğitmenlerinden oluşan orkestra, 90’lı yıllardan günümüze uzanan en sevilen şarkılarla Koçarlılılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı. Konsere yoğun katılım gösteren vatandaşlar, müziğin ritmine danslarla eşlik etti, şarkılara hep bir ağızdan katıldı. Vatandaşlar, konserlerin yaz akşamlarını daha keyifli hale getirdiğini belirterek Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yaz Konserleri kapsamında bir sonraki buluşma, 18 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’de Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda gerçekleşecek. Aydınlılar, bu yaz da müziğe doyacak.