Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü park, oyun alanı ve çevre düzenleme çalışmalarıyla hem çocuklara güvenli alanlar oluşturuyor hem de vatandaşların dinlenip sosyalleşebileceği yeşil alanları çoğaltıyor. Orduzu’dan Zeynel Abidin’e kadar birçok noktada çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Sosyal yaşamı zenginleştiren, mahalle kültürünü pekiştiren ve her yaştan vatandaşın nefes alabileceği alanlar oluşturmayı amaçlayan Battalgazi Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde yürüttüğü park yapım ve peyzaj düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Orduzu, Vaizpınarı ve Zeynel Abidin Türbesi çevresinde önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor.

Battalgazi Belediyesi, Orduzu Mahallesi Çarşıbaşı mevkiinde başlattığı alanı düzenleme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Daha önce doğal dokuya zarar vermeden yapılan projelendirme doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında; yürüyüş yolları, oturma alanları, çocuk oyun grupları ve peyzaj düzenlemeleri ile bölgeye yeni bir çehre kazandırılıyor. Bu alan hem çocuklara hem de ailelere hitap edecek şekilde planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında Orduzu Çarşıbaşı, vatandaşların buluşma noktalarından biri haline gelecek.

Vaizpınarı’na yeni park müjdesi

Orduzu Mahallesi Vaizpınarı bölgesinde toplam bin metre alan üzerine kurulacak olan yeni park, her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde planlandı. Park içerisinde 200 m çocuk oyun alanı, spor ekipmanlarıyla donatılmış aktivite bölümü, 300 metre kilit taşı döşemesi ve 500 m yeşil alan yer alıyor. Çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Vaizpınarı sakinlerinin sosyal yaşamına katkı sunacak bu proje, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacak.

Zeynel Abidin Türbesi Çevresine Estetik Dokunuş

Tarihi ve manevi değeriyle öne çıkan Zeynel Abidin Türbesi çevresinde de düzenleme çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi, türbe çevresinde yaptığı peyzaj, yürüyüş yolu ve oturma alanı uygulamalarıyla hem ziyaretçilerin konforunu artırmayı hem de alanın estetik görünümünü güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalarla türbe çevresi daha düzenli ve huzurlu bir hale getirilecek.

"Her mahallemizde yaşanabilirliği artırıyoruz"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Park ve yeşil alan yatırımlarını sadece birer fiziki düzenleme olarak görmüyoruz. Bu alanlar, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve sosyal bütünleşmeyi sağlayan önemli mekânlardır. Çocuklarımızın güvenle oyun oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği, büyüklerimizin ise huzurla dinlenebileceği alanları çoğaltmak için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Her mahallemizde yaşanabilirliği artırmak, hemşehrilerimize kaliteli ve estetik yaşam alanları sunmak en temel hedeflerimizden biri. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve Battalgazi’mizi her yönüyle daha güzel bir ilçe haline getirmeye devam edeceğiz."