Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Çaycuma - Bartın kara yolu üzerinde meydana geldi. K.B. idaresindeki 67 ZL 383 plakalı ticari araç Perşembe istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde gittiği esnada sanayi kavşağına gelmeden önünde aniden çıkan köpeğe çarpmamak için şerit değiştirmesi ve yoldan aniden çıkması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce takla atarak ve sonrasında şarampole uçması sonucu sürücü K.B.(35), ve araç içinde yolcu olarak bulunan Y.U.(18), O.A.(43), N.K.(40) ve E.A.(45) isimli şahıslar yaralandı.

Kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile polis sevk edildi. Yaralılar itfaiyenin titiz çalışmaları sonrasında sağlık ekiplerine teslim edilmesiyle birlikte olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, ticari aracın sürücüsünün ise yapılan kontrollerde alkollü olduğu çıktı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.