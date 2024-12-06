Çaycuma Belediyesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi bayrağından sonra, şimdi de, ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi bayrağını gönderine çekti.

Çaycuma Belediyesi, genel kalite yönetim sistemi içinde önemli bir başlık olan ve şikâyet yönetimini etkili bir şekilde yönlendirip, süreçlerde sürekli iyileşme sağlayarak vatandaş memnuniyetini artıran ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi bayrağını da gönderine çekti. Daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan Çaycuma Belediyesi, ülkenin, her iki bayrağı gönderine çeken az sayıdaki belediyesi arasına girdi.

Çaycuma Belediyesi Bandosu’nun konseri ile başlayan törene Çaycuma İlçe Özel İdare Müdürü Kemalettin Yaşar, Zonguldak Havalimanı Müdürü Recep Kâhya, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Çaycuma Mal Müdürü Şener Civak, Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Çaycuma Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Karapınar önceki dönem Belediye Başkanı Ahmet Aydın, bazı CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı Belediye Meclisi Üyeleri, bazı İl Genel Meclisi Üyeleri ve Çaycuma Belediyesi daire amirleriyle ilgili bir vatandaş topluluğu katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, “2024 yılını bitirmeden yine çok güzel bir buluşma gerçekleştiriyoruz, yeni bir kalite bayrağını daha gönderimize çekmek için bir aradayız. ‘Kalite nedir?’ diye sorulduğunda çok insan cevap vermekte zorlanıyor. Benim en sevdiğim tanım, ödediğinizin tam karşılığını almaktır. Dünyada kalite yönetimi diye bir sistem var. Bu sistemi benim bildiğim kadarıyla Japonlar bulmuş ve sonrasında da pandemideki virüs salgını gibi tüm dünyayı kaplamış vaziyette. Kalite insan yaşamının ayrılmaz bir parçası ve toplam kaliteyse bütün süreçlerin, tek tek kaliteli olması anlamına geliyor. Mesela siz bir ürün aldınız. Ürün çok çok kaliteli olabilir ama eğer kötü bir ambalaj içerisindeyse o kabul edilmez” dedi.

Kantarcı, bunun üzerine, törende bulunanlara “Lütfen bizi şikâyet edin” diye seslendi. Konuşmaların ardından ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi kalite bayrağı, Başkan Kantarcı tarafından, Belediye Bandosu’nun çaldığı marşlar ve alkışlar eşliğinde göndere çekildi.