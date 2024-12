Esenler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali’nin yarışma ve yapım destek bölümü finalistleri belli oldu.

Esenler Belediyesi tarafından ‘Aile’ temasıyla bu yıl 5’incisi gerçekleştirilecek Esenler Film Festivali’nde finale kalan projeler belli oldu. Kısa film yarışmasına 430, yapım destek bölümüne 275 proje ile toplamda 705 başvuru alarak rekor bir sayıya ulaşan festivalin her iki kategorisinde de çeşitli festivallerde önemli başarılar kazanmış yönetmenlerin projeleri finalist olarak yer alacak.

10 film ödüller için yarışacak

Jüri başkanlığını Fikret Kuşkan’ın üstlendiği ‘Kısa Film Yarışması’nda Erdal Baran Şahin’in yönettiği Kafamdaki Polis, Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir, Kadir Can Arabacı’nın yönettiği Buzun Ruhu, Onur Güler’in yönettiği Hangi Gece Büyüdüysem, Muhammet Emin Altunkaynak’ın yönettiği Çekiliş, Mert Erez’in yönettiği Rehber, Deniz Büyükkırlı’nın yönettiği Tavuk Suyuna Çorba, Yaşar Güney Yurdakul’un yönettiği Kötü Bir Gün, Tuvana Simin Günay’ın yönettiği Dank ve Ali Emre Ceylan’ın yönettiği Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor filmleri finalist olarak yarışacak. Festivalde kısa film yarışma seçkisi dışında Enes Küçük’ün yönettiği Nân, Baturay Tunçat’ın yönettiği Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan, Mehmet Ali Poyraz’ın yönettiği Yaren, Elçin Elgin’in yönettiği Çetin’in Olağan Hikâyesi ve Gürkan Yücel’in yönettiği Bir Dostluk filmlerinin gösterimleri yapılacak.

Finalistlerin tamamına telif ödenecek

10 filmin finale kaldığı yarışmada en iyi filme 50 bin TL, ikinci filme 40 bin TL, üçüncü filme 30 bin TL ve finalistlerin her birine 7’şer bin TL olmak üzere toplam 169 bin TL ödül dağıtılacak.

Kısa film yapım destek bölümünde projelere nakdi ve ayni destek

Festivalin kısa film projelerine nakdi ve ayni destek sağladığı ‘Kısa Film Yapım Destek’ bölümünde ise Semih Sağman’ın 8. Dakika, Muhammed Muğlu’nun Bağ Bozumu, Fatma Çakmak Özcan’ın Dondurma, Kerem Yükseloğlu’nun Bu Gece Diğerlerinden Farklı, Orhan Dede’nin İz, Ömer Çolak’ın Pay, Ahmed Mücahid Aydoğan’ın Savaşmaktır, Serdar Altun’un Süpermen Bozkıra Düştü, Elif Çakmak’ın The Soul of My Soul ve Sevde Betül Kaya’nın Talâk isimli projeleri finalist olarak yarışacak. Jürisinde yönetmen Mehmet Bahadır Er, TRT 12 Punto’nun koordinatörlerinden TRT Sinema Festival Koordinatörü Esra Demirkıran ile senarist ve akademisyen Öktem Başol’un yer aldığı bölümde jüri tarafından seçilecek üç projenin her birine 80 bin TL olmak üzere toplam 240 bin TL ödül dağıtılacak. Yapım Destek bölümünde para ödüllerinin yanı sıra finalistler arasından seçilecek projelere ekipman desteği (İstenci Film Prodüksiyon), color desteği (Flodpost), kurgu desteği (Flodpost), ışık ekipman desteği (Holylight), ses ekip ve ekipman desteği (Aytekin Sound) ve afiş ödülü desteği (Dart Duvar) olmak üzere altı farklı alanda ayni ödül verilecek.

Ödüller, 17 Aralık akşamı Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.