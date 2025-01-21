Castrol Ford Team Türkiye, 2024 yılında elde ettikleri başarıları kutlamak, ayrıca yeni sezona motive girmek için bir ödül gecesi düzenledi. Gecede takımın genç pilotlarının elde ettiği başarıların yanı sıra motor sporlarında 50’nci yılını dolduran Serdar Bostancı’nın da bu başarısı kutlandı.

2024 Dünya Ralli Şampiyonası’nda Dünya Üçüncülüğü elde eden Ali Türkkan’ın pilotları arasında yer aldığı Castrol Ford Team Türkiye, yeni sezon öncesi düzenlenen ödül gecesinde bir araya geldi. Geceye Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, Castrol Ford Team Türkiye’nin sponsor markalarının temsilcileri, tüm Castrol Ford Team Türkiye ekibi motor sporları ve cemiyet dünyasından da isimler katıldı.

Takımın yeni sezona motive girmek için organize ettiği ödül gecesinde Dünya Üçüncülüğü elde eden başarılı pilot Ali Türkkan’a, takımın yetenekli genç pilotlarına, takımın sponsor markalarına ve motor sporlarında 50’nci yılını dolduran Castrol Ford Team Türkiye’nin kurucusu Serdar Bostancı’ya ödül verildi.

Ödül gecesinde konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, “Sözlerime, motor sporlarında 50 yılı geride bırakan bir efsaneyi, Serdar Bostancı’yı yürekten tebrik ederek başlamak istiyorum. Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin hız kesmeden ilerlediği bir alanda, tam 50 yıl boyunca bu seviyede kalabilmek gerçekten olağanüstü bir başarı. Türk motor sporlarına ve Castrol Ford Team Türkiye’ye kattıklarıyla hepimize ilham veren bu büyük ustaya gönülden teşekkür ederim. Bu başarı hikayesine bir yenisini daha eklemekten gurur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi, Ali Türkkan 2024 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda üçüncülük kupasını kazanarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdi. Ayrıca, takım olarak 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası Markalar Şampiyonu olduk. Bu gururu bizlere yaşatan tüm takım arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Daha nice başarılara imza atacağınıza olan inancım tamdır. Takım olarak, ülkemizi motor sporlarında hem ulusal hem de uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Bu hedefimiz doğrultusunda sizlerin desteğiyle ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk ise, “Türk otomobil sporları tarihinin en köklü ve en büyük takımı, aynı zamanda ülkemizin tek Avrupa Ralli Şampiyonu olan Castrol Ford Team Türkiye, bu sene de her sene olduğu gibi çıtayı bir üst seviyeye yükselten, başarılarla dolu bir sezonu daha geride bıraktı. Ford Otosan olarak bu güçlü takımı desteklemenin ve tüm ekip ile birlikte göğsümüzü kabartan yeni başarılara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de kazanılan sayısız şampiyonlukların ardından, Avrupa’da da ülkemize daha önce hiç gelmemiş unvanları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl, tam 17’nci kez Markalar Şampiyonu olmamızı sağlayan pilotlarımıza, co-pilotlarımıza, teknik ekibimize, sponsorlarımıza ve siz değerli destekleyicilerimize yürekten teşekkür ederim.” dedi.

Motor sporlarında 50 yılı geride bırakan Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ise bu anlamlı gecede duygularını şöyle dile getirdi, “Normalde bu tarz gecelerde çok rahat konuşurum. Ama salona girdiğim andan itibaren karşılaştıklarım beni çok duygulandırdı. 50 yıl boyunca bu yolculukta aramızda olan ve beni destekleyen birçok ismi aramızda görüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki dönemde markamız Formula 1’de de olacak. Her şey hayal etmekle başlıyor” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 2024 sezonunu Türkiye Markalar Şampiyonu olarak tamamlayan takım, toplamda 17’nci defa bu başarıyı elde etmesinin yanı sıra, Ali Türkkan’ın 2024 Dünya Ralli Şampiyonası’nı üçüncü tamamlamasıyla Türk motor sporları tarihinde bir ilklerden birine imza atmıştı.