Samsun’un Çarşamba ilçesinde depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak’ta bulunan ve depo olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P.’ye ait bir mobilya mağazasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deponun yer aldığı binada yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.