Ankara’da, mikser aracıyla beton dökme işlemi gerçekleştirdiği esnada pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akımı kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam 20:30 sıralarında Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki inşaat

sahasında çalışan 42 yaşındaki işçi Ali Arıkanoğlu, mikser aracıyla beton dökme işlemi sırasında pompa aksamının elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen ağır yaralı Arıkanoğlu, nakledildiği hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.