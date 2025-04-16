Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kağıthane Şubesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen uluslararası robotik yarışmasına katılan Türk takımına sponsor olarak önemli bir desteğe imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kağıthane Şube Başkanı Samet Karabaş ABD’de gerçekleşen yarışmaya katılan Türk takımına destek vermekten büyük onur duyduklarını söyledi.

Karabaş, sponsor olarak destek verdikleri eğitmenleri ile birlikte yedi gençten oluşan ekibin kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, bu tür eğitim projelerinin desteklenmesinin önemini bir kez daha gördüklerini belirtti. Karabaş, “Eğitimin her şeyin başında geldiğini düşünüyoruz. Biz dernek olarak, Rumeli Balkan coğrafyasına olduğu kadar burada yaşayan hemşehrilerimize ve yurttaşlarımıza da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

CARACALROBOTİCS 9545’TEN BÜYÜK BAŞARI

Amerika’nın Ohio eyaletine bağlı Cleveland şehrinde düzenlenen FIRST RoboticsCompetitionBuckeyeRegional yarışmasına katılan CaracalRobotics 9545 takımı, önemli bir başarıya imza attı.

Yarışmada; EngineeringInspirationAward (Geleceğin Mühendisleri Ödülü), Finalist Award (Finalist Ödülü) kazanarak büyük bir prestij elde eden takım, ülkemizi başarıyla temsil etti.

Dernek Şube Başkanı Samet Karabaş, bu başarıya katkı sunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, “CaracalRobotics 9545 takımına sponsor olarak destek sağladık. Gençlerimizin böyle organizasyonlarda yer alması bizleri gururlandırıyor.”Bu başarı, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini ve doğru desteklerle neler başarabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kağıthane Şubesi, gençlerin eğitimine ve gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini yineledi’’dedi.

Ayrıca bu süreçte, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Özcan Sönmez’in de katkı ve destekleri bulunduğu belirtildi.