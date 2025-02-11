Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal destek çalışmalarına büyük bir hassasiyetle devam ettiklerini kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ilçedeki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini ifade etti. Ayni ve nakdi destekleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların belirlenen ihtiyaçlarını hazır hale getirdiklerini ve onlara ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti. Canik’teki ihtiyaç sahibi, engelli ve dar gelirli vatandaşların ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştirdiklerini anlatan Sandıkçı, "Canik’imizde gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz" dedi.

Kapı kapı, sokak sokak ulaştırılıyor

Canik’teki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve engelli vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizdeki sosyal destek çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. İlçemizdeki engelli, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik ayni ve nakdi desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç takiplerini ise ekiplerimizle birlikte düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Akülü ve manuel tekerlekli sandalye, alışveriş kartı, ısınma desteği, gıda kolisi, sağlık ve tıbbi malzeme gibi 17 alanda ayni ve nakdi desteklerimizi hemşehrilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle her zaman biriz, beraberiz. Sosyal desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.