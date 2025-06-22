Samsun’un Canik Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere ve ailelere ikramlarda bulundu.

YKS’ye giren öğrenciler için seferber olan Canik Belediyesi, öğrencilerin büyük heyecanına sahne olan YKS maratonunda ilçedeki sınav merkezlerinde oluşturduğu bekleme alanlarında öğrencilere ve ailelere ikramlarda bulundu. Öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına ortak olan Canik Belediyesi, ayrıca sınava geç kalan öğrencileri ise sınav merkezlerine yetiştirdi. YKS’ye giren öğrenciler ve aileler ilgi ve desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.

YKS süresi boyunca ekiplerle birlikte sahada olduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine giden yolda önemli bir aşama olan YKS süresince, öğrencilerimizin ve ailelerimizin heyecanına ortak olduk. Sonuçların açıklanmasının ardından Üniversite Tercih Danışmanlığı günleriyle öğrencilerimizi buluşturacağız. Eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.