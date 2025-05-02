SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik ilçesinde 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri, 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

Canik’te 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemeleri devam ediyor. Vatandaşlar, 31 Mayıs tarihinde sona erecek olan vergi ödemelerini Canik Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan tahsilat servisinden, Canik Belediyesi resmi internet sitesinde yer alan E-Belediye bölümünden veya iletişim bölümünde yer alan iban numarasına EFT-Havale yoluyla, E-Devlet aracılığıyla ve Canik Belediyesi Mobil Uygulama üzerinden 7/24 kolaylıkla yapabiliyor.

Son tarih 31 Mayıs

Canik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından mükelleflere 2025 yılı emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin son günü 31 Mayıs tarihi olduğu hatırlatılırken, vatandaşların vergi ödemelerine ilişkin sorularını belediyenin mail adresi üzerinden iletebileceği bildirildi.