SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediyesi, ’Mobil Oyun Atölyesi ve Kütüphane Projesi’ için DOKAP ile protokol imzaladı.

İlkadım Belediyesi, gençlerin ve çocukların gelişimine katkı sağlamak, okuma ve kütüphane kültürünü geliştirmek amacıyla ’Mobil Oyun Atölyesi ve Kütüphane Projesi’ için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile protokol imzaladı. Proje ile kitaba erişimi olmayan kırsal mahallelerde kitap ve dijital bilgi teknolojileri hizmete sunulacak.

Kitaplar çocuklara ulaşacak

Belediyenin AR-GE Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeye katkılarından dolayı DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e teşekkür eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Önem gösterdiğimiz ‘Mobil Oyun Atölyesi ve Kütüphane’ isimli özel projemiz için DOKAP ile protokol imzaladık. Bu kıymetli proje ile kütüphane ve okuma kültürünü geliştirip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Okul çağındaki çocuklarımıza oyunlar aracılığıyla farklı öğrenme becerileri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra, kitaba erişimi olmayan kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımıza ve gençlerimize kitap ve dijital bilgi teknolojilerini sunacak ve bunlardan faydalanmalarını sağlayacağız. Bu kıymetli proje için emek veren AR-GE Müdürlüğü’ndeki çalışma arkadaşlarımıza ve projeye katkı sağlayan DOKAP Başkanı Hakan Gültekin’e teşekkür ediyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız için çalışmaya, onların her anında yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.