SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Yaşlıların problem ve isteklerini dinleyen Sandıkçı, onlarla hasbihal etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Dünya Yaşlılar Günü’nde Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan huzurevi sakinlerini ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı, huzurevi sakinleriyle sohbet ederek onların hayır dualarını aldı.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, büyüklerin taleplerini ve önerilerini dinleyerek onlarla yakından ilgilendi. Huzurevi sakinlerinin Dünya Yaşlılar Günü’nü tebrik eden ve onlara hediye takdiminde bulunan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kıymetli büyüklerimizle her fırsatta bir araya geliyoruz. Büyüklerimizin taleplerini ve önerilerini dinliyor, kendilerinin hayır dualarını alıyoruz. Yüce Mevla, bilgi ve tecrübeleriyle daima yanımızda olan çınarlarımıza sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip eylesin" dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı’nın gerçekleştirdiği ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden huzurevi sakinleri, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.

Programda ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, Samsun Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Hakan Zeren ve huzurevi sakinleri yer aldı.