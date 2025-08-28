Samsun’un Canik ilçesinde ulaşım altyapısı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İlçede 52 mahallenin tamamında sathi kaplama, beton, asfalt ve taş parke yol yapım çalışmaları eş zamanlı ve koordineli bir şekilde yürütülüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşımı kolaylaştıracak yatırımları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, güvenli ve konforlu yolların hemşehrilerin hizmetine sunulduğunu kaydetti. Başkan Sandıkçı, Canik’te 52 mahallenin tamamında yol çalışmalarını koordinasyonlu ve planlı bir şekilde yürüttüklerini ifade etti. Sathi kaplama, beton, asfalt ve taş parke yol yapım çalışmalarının eş zamanlı olarak sürdürüldüğünü belirten Sandıkçı, "Canik’imizi güvenli ve konforlu yollarla donatıyoruz" dedi.

İlçenin ulaşım ağını yeni, konforlu ve güvenli yollarla güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Sandıkçı, kırsal mahallelerde astarlı bitümlü sathi kaplama ve beton yol yapım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini, merkez mahallelerde ise asfalt yol yapım ve yenileme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Sandıkçı, "Canik’te sorunsuz ulaşım hedefiyle durmaksızın çalışıyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz" diye konuştu.