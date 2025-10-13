Samsun’un Canik Belediyesi’nin "Canikli Gençler Ecdadın İzinde Projesi" kapsamında 12’nci sınıf öğrencileri törenle Çanakkale’ye uğurlandı.

Canik Belediyesi, milli ve manevi yönleri güçlü nesilleri yetiştirmek amacıyla 3 yılı aşkın süredir ilçedeki tüm 12’nci sınıf (lise son) öğrencilerini şehitler diyarı Çanakkale’ye götürüyor. "Canikli Gençler Ecdadın İzinde Projesi" kapsamında şimdiye kadar 5 bin 555 lise son öğrencisi Çanakkale’ye gönderilirken, bugün de 2025 yılının ilk öğrenci kafilesi, projenin tanıtım etkinliğinden sonra yolcu edildi.

Uğurlama töreni öncesinde Seyid Onbaşı’nın Çanakkale Savaşı’nda kaldırarak topa yerleştirdiği 276 kiloluk merminin aynı ağırlıktaki benzerinin olduğu alan hem protokol hem de programa gelenlerin dikkatini çekti. Sırayla mermiyi yerinden kaldırmaya çalışan protokol ve meraklılar, bunda muvaffak olamadılar. O anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Projenin bu yılki tanıtım toplantısında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "3 yılı aşkın süredir bu programı gerçekleştiriyoruz. Dünya kuruldu kurulalı, inananla inanmayanın mücadelesinin devam ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu vesileyle biz hep bir tarafta olduk ve olmaya da devam edeceğiz kıyamete kadar. Dolayısıyla belediyeciliğin yanında yapmamız gereken başka vazifelerimiz de var. O da geçmişi öğretmek. Geçmişini bilmeyen, gelecek inşa edemez. Sevgili gençler; bu vesileyle en azından liseyi bitirmeden bugünlere nasıl gelindi, bu coğrafyalar, bu topraklar bize nasıl emanet edildi, yerinde gidip görün istedik. Bu vesileyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz etkinlikle tüm gençlerimizi atalarıyla, şühedayla buluşturmak istedik. Bu sene de inşallah startını bugün verdik. Bu etkinliğin bir gezi olarak kalmasını arzu etmiyoruz. ’Gittiğiniz gibi asla geri gelmeyin. Düşmanlar bugün de gelseler geçemez’ şekliyle geri dönmenizi arzu ediyoruz. Buna inancımız tam" dedi.

"Siz gençlerin dönemi, bugünün Türkiye’sini yönetmekten çok daha zor olacak"

Savaşların da şeklinin değiştiğine değinen Başkan Sandıkçı, "Eskiden savaşlar süngüyle, tüfekle yapılıyordu. 1918’de öyle oldu. Yakın zamanda gördünüz Hindistan-Pakistan savaşı yaşandı değil mi? Yine İran-İsrail savaşı yaşandı. Çanakkale’de bizim bir rivayete göre 250 bin, bir rivayete göre 400 bine yakın şehidimiz var. Ama son bir yıl içerisinde yaşanan Hindistan-Pakistan savaşlarında kâtil İsrail ve İran savaşında sahada hiç asker gördünüz mü? Televizyonu izlediniz. Hiç asker gördünüz mü? Cephede birbirine mermi atan, süngü takan yok değil mi? Devir değişti, zaman değişti, teknoloji değişti, araçlar değişti ve savaş şartları da değişti. O zaman ne yapacağız? Biz de günün ihtiyaçları, günün gereksinimlerine göre kendimizi yetiştirmek durumundayız. Artık süngüyle tüfekle savaş dönemi bitti. Tamamen yazılımla, bir tuşa basarak ülkeler birbirleriyle savaşıyorlar. O açıdan bu alanda da kendinizi yetiştirmek durumundasınız. Bugünün Türkiye’sini yönetmekten çok daha zor olacak sizin döneminiz. Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Çünkü biz yaşlandığımızda bizi idare edecek olan, bu ülkeyi size devrettiğimizde aldığınız yerden daha yukarıya taşıyacak olan sizler olacaksınız. Bu açıdan bu teknolojik kısmı da asla atlamayın. Bu alanda belediye olarak bizler üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Hatta bununla alakalı eğer programda bir aksilik olmazsa sadece sizlerin önüne model oluşturma anlamında Japonya’da bir robot fuarına katılmayı düşünüyoruz. Oradan temin edeceğimiz bu insansı robotlarla getirip sizlerin önüne model koyalım istiyoruz. Çünkü yarın artık bu teknolojiyle devam edecek" diye konuştu.

Programda açılış konuşmalarının ardından Çanakkale Savaşı’nı anlatan tiyatro gösterisi sergilendi. Etkinliğin sonunda, bu yılın ilk öğrenci kafilesi otobüslerle Çanakkale’ye uğurlandı.