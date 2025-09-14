Canik Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali olan CANİKFEST’te 131 bin 624 ziyaretçi yapay zeka teknolojileriyle buluştu.

Canik Belediyesi’nin Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinde bir ilke daha imza attığı Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu, 7’den 70’e teknoloji meraklılarının ve bilimseverlerin durak noktası oldu. İnsansı robotların görücüye çıktığı ve farklı yapay zeka araçlarıyla hazırlanan etkileyici gösterilerle şenlenen CANİKFEST yapay zeka yolculuğu’na 23 ilden ve yurt dışından 131 bin 624 ziyaretçi katıldı. 60 farklı stantta yapay zeka, siber güvenlik, robotik kodlama ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenen festivalde, Türkiye’nin nüfusa kaydedilen ilk robotu olarak tarihe geçen ve Caniklilerin fahri hemşehrisi olan CANİKFESTMEN, katılımcılarla festival coşkusunu paylaştı. Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi, bilim ve teknoloji alanında farkındalık olan çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali CANİKFEST yapay zeka yolculuğunda 131 bin 624 katılımcımızı ağırladık, her yaştan vatandaşımızı yapay zeka teknolojileriyle tanıştırdık" dedi.

İnsansı robotlar sahne aldı

Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali CANİKFEST yapay zeka yolculuğuyla gençlerin ve vatandaşların yapay zeka teknolojileri konusunda bilinç sahibi olmalarını hedeflediklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde Türkiye’nin en büyük yapay zeka festivali CANİKFEST yapay zeka yolculuğuyla gençlerimizi ve hemşehrilerimizi, her geçen gün gelişmeye devam eden ve hayatımızın bir parçası olan yapay zeka teknolojileriyle buluşturduk. Gençlerimizin ve hemşehrilerimizin yapay zeka araçlarının doğru kullanımı ve siber güvenlik konularında farkındalık sahibi olmalarına katkılar sunduk. Festivalimize ayrı bir heyecan katan CANİKFESTMEN, yapay zeka ve yapay zeka teknolojileri konusunda gençlerimize ilham oldu. 4 gün boyunca devam eden festivalimizde yurt içinden ve yurt dışından 131 bin 624 katılımcımızı ağırladık. Katılımcılarımızı, yapay zeka, siber güvenlik, robotik kodlama ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimlerle bir araya getirdik" şeklinde konuştu.

"Canik’te milli teknoloji hamlesi seferberliği"

Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık sahibi nesiller yetiştirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmaları, teknoloji alanındaki özgün eserleriyle ülkemiz için değer üreten nesilleri yetiştirmeyi sürdürüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi ideali ile ilgili farkındalık oluşturan projeleri ve çalışmaları hayata geçiriyoruz. Akıncı’nın gençlerimize ilham olduğu Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle, bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitimlerimiz, projelerimiz ve etkinliklerimizle teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirmeye ve rol model bireyleri toplumumuza kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

CANİKFEST Coşkusu

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları çerçevesinde desteklenen, coşkunun ve ilginin son güne kadar hiç düşmediği CANİKFEST Yapay Zeka Yolculuğu’nda eğitimler ve atölye çalışmalarıyla birlikte ödüllü yarışmalar, birçok eğitici ve eğlenceli aktivite de gerçekleştirildi. Festivale katılan katılımcılar, Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğiyle bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile eğitime verdiği desteklerden memnuniyet duyduklarını belirterek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya teşekkür etti.