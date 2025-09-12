Samsun’da, Canik Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivalinde gençler yapay zekâ araçlarıyla tanışıyor, insansı robotların yer aldığı sahne gösterileriyle doyasıya eğleniyor.

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu teknoloji ve bilim tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Her yaştan vatandaşın büyük bir ilgiyle katıldığı festivalde, 60 farklı stantta çeşitli yapay zekâ araçları ile ilgili uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu’yla gençlerin yapay zekâ dünyasına ilk adımı attıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu’yla yapay zekâ araçlarının gündelik yaşamda doğru kullanımı ve siber güvenlik konularında gençlerimizin bilinç sahibi olmalarını sağlıyoruz" dedi.

CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu’nun gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde devam ettiğini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu’nda gençlerimizi yapay zekâ araçları, siber güvenlik, robotik kodlama ve yazılım alanlarında uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. İnsansı robotumuz Festman Canik, festival yolculuğunda gençlerimize eşlik etmeye ve onlara yapay zekâ teknolojileri konusunda ilham olmaya devam ediyor. Yapay zekâ araçlarıyla hazırlanan sahne gösterileri, bilim gösterileri ve deney etkinlikleriyle Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali olan CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu’nda ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam ediyoruz" dedi.

Yoğun ilgi

14 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek ve açılış töreninin büyük bir coşkuyla gerçekleştiği festivalde Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Ömer Faruk Küçük ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan İbrahim Sandıkçı, festivalde yer alan atölyeler ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında Milletvekili Kırcalı’ya bilgiler aktardı. Ziyaret programı, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tamamlandı.