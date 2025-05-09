TEKNOFEST KKTC Sosyal İnovasyon Yarışması Ortaokul Kategorisi’nde "En İyi Sunum Ödülü"nü kazanan Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı tarafından Belediye Meclisi’nde ağırlandı.

Canik Belediye Meclisi Mayıs Ayı Kapanış Toplantısı’nın ardından düzenlenen törende Başkan Sandıkçı, öğrenciler Erva Dikbıyık, Akif Hamza Şentürk ve Yusuf Ali Semiz’e hediyeler takdim ederek başarılarını tebrik etti.

Canik’te gençlerin bilim, teknoloji, yapay zekâ ve siber güvenlik alanlarında eğitim aldığı örnek bir sistem uyguladıklarını belirten Başkan Sandıkçı, "Canik’te Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle geleceğe koşan nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

Başkan Sandıkçı ayrıca, "TEKNOFEST KKTC’de büyük bir başarıya imza atan öğrencilerimizi, onların ailelerini, eğitmenlerini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir gençlik için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.