Çanakkale’nin Çan ilçesinde otobüse arkadan çarpan motosiklette bulunan ağır yaralı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 3 gün önce Çan-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. Çan-Biga çevre yolu üzerinde 17 AH 876 plakalı otobüse, 17 AGE 096 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsünün kim olduğu öğrenilmezken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği motosiklette bulunan Mert Gül (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Eray Karakaya ise ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Eray Karakaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.