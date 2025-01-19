Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen “17’ler Buluşması” pandemi ve 6 Şubat depremleri sonrasında Çanakkale Savaşlarının 110’ncu Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yeniden düzenlenmeye başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa’da 2008 yılından bugüne kurulu bulunan Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Çanakkale Şehitleri, Şehitler, Merhum Gaziler ile Vefat eden üyelere yönelik Mevlit programı ile 2025 yılı etkinlikleri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavid Boru ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda bürokrat katılım gösterdi.

Kuran tilaveti sonrasında gerçekleştirilen istişare toplantısında Bursa ile Çanakkale arasında Çanakkale Savaşlarının 110’ncu Yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile ilgili olarak istişarelerde bulunuldu.

BURSA’DA ÇANAKKALE CADDESİ, SOKAĞI VE PARKI YOK!

Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Cavid Boru, kuruldukları 2008 yılından bugüne birçok sosyal yaşam projesine imza atarak, hemşerilerimizin sorunlarını çözerek yardımlaşma ve dayanışma içerisinde hemşerilerimiz ile bir arada olduklarını anlatarak, son yıllarda gerçekleştirdikleri tüm başarılı adımlar ile şehrimizin ve ülkemizin içerisinden geçtiği zor koşullarda her daim devletin ve milletin yanında olmayı başardıklarını söyledi.

Bursa’nın kalbi Osmangazi’de yer almasını arzu ettikleri Çanakkale Şehitler Parkı projesi kapsamında; Çanakkale Caddesi, 18 Mart Sokağı ve Çanakkale Sokağı hususlarında taleplerimizi yerel dinamiklere ilettiklerini kaydeden Boru, "Osmangazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın’ın büyük destekleri ile Çanakkale Kültür Evi projesine dair görüşlerimizi Çanakkaleli iş insanlarımız ile görüşmeye başladık. Çanakkale Savaşlarının 110’ncu yaşında Cumhurbaşkanlığı ve Çanakkale Valiliği ile görüşerek 18 Martta Çanakkale’de bizlerde yer almak istediğimizi ifade edeceğiz. Bursa ve Türkiye’de; Çanakkale Caddesi, Çanakkale Sokağı, Çanakkale Parkı yok! Çanakkale’yi ülkenin dört bir yanında var edemezsek nasıl gelecek nesillerin ülkemize sahip çıkmasını bekleyeceğiz? Çanakkale demek Anadolu demektir. Anadolu’nun altı da üstü de Çanakkale’dir. Çanakkale geçilmedikçe Türkiye işgal edilemez. Çanakkaleliler burada dimdik ayakta. Çanakkale dimdik ayakta! Bursa başta olmak üzere diğer şehirlerdeki derneklerimiz ile de 2025 yılı içerisinde şehrimizin ev sahipliğinde geniş katılımlı bir Çanakkale Zirvesi planlamaktayız” diye konuştu.

Çanakkale ruhunun 110 yaşında olduğuna vurgu yapan Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu; Çanakkale'nin anlam dolu bir şehir olduğunu belirterek, "Çanakkale’ye gitmek hiç nasip olmadı. Hep beraber, değerli Başkanımız ve Yönetimi ile birlikte Çanakkale’ye gideceğiz inşallah. Biz de Çanakkalelilerin düzenlediği tüm etkinliklere gücümüz yettiğince her türlü desteği sağlayacağız" dedi.

17’ler buluşmasında selamlama konuşması gerçekleştiren Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, 6 yıl boyunca Çanakkale Vali Yardımcısı olarak görev yapmanın nasip olduğunu belirterek, "Bu sebeple bende bir Çanakkaleliyim. Çanakkaleliler değerli insanlardır. Çanakkale, kıymetli bir şehirdir. Türkiye için kritik öneme sahip Çanakkale’nin yaşayan temsilcileri olan sizlerin gerçekleştirdiği tüm projelerde yanınızda olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer de, Çanakkale'nn Türk Milletinin tarihçesi olduğunu belirterek, etkinliklerin kıymetli olduğunu ve bu tür çalışmaları her zaman desteklediklerini söyledi. Çanakkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen “17’ler Buluşması” söyleşiler ve istişare toplantısı ardından Şehitler ruhuna Fatihalar okunarak tamamlandı.