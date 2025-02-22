Çanakkale’nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ayvacık ve Biga İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle müşterek çalışmalar sonucu Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan ev ve araç aramaları sonucu 214 gram skunk, 49.95 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.