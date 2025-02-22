Çanakkale’nin Biga ve Ayvacık ilçelerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Ayvacık ve Biga İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleriyle müşterek çalışmalar sonucu Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından 4 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan ev ve araç aramaları sonucu 214 gram skunk, 49.95 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA