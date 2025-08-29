Çanakkale’de bulunan Kocabaş Çayı’nda yaşanan kuraklık nedeniyle toplu balık ölümleri yaşandı.

Çanakkale’de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi su kaynaklarını tehlike altına soktu. Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı’nda yaşanan kuraklık nedeniyle de toplu balık ölümleri yaşandı. Kuraklığın etkisini arttırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanısıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü. Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi.