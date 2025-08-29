Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri domates hasadı yapan üreticileri ziyaret etti.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde domates hasadı yapan üreticileri Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ziyaret etti. Ziyaretlerde İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, il/ilçe müdürlüğü idarecileri ve teknik personeller hazır bulundu. Bayramiç ilçesinde bulunan domates ekim alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Domates hasadına katılan Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, çalışanlar ve üreticilerle bir araya geldi. Demirhan, sorunları dinleyerek talepleri aldı. Ardından, üretime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek doğal afetlerin yaşanmadığı, bol bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.