Kahramanmaraş merkezli depremlerde 411 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da afet sonrası açılan davalarda idare mahkemesi yüzde 70 müteahhitleri kusurlu bulurken, yüzde 12 ilçe belediyeleri, yüzde 8 ise büyükşehir belediyesini kusurlu buldu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli Elbistan ve Pazarcık depremleri sonrasında Adana’da 11 bina yıkılırken 411 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları hem ceza hem de idare mahkemesine dava açtı. Ceza mahkemelerinde davalar devam ederken, idare mahkeme yıkılan binalarda kimlerin kusuru olduğunu tek tek tespit etti.

Avukat Nazan Akça, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ceza davalarında birçok yargılamada henüz üniversitelerden rapor beklendiğini belirtti. Akça, "Ancak idare mahkemelerine açılan davalarda kusur raporları geldi. Bu raporlara göre, yüzde 70 oranında kusur yapı müteahhitine ya da yapı denetim firmalarına, yüzde 12 oranında ilçe belediyelerine, yüzde 8 oranında ise büyükşehir belediyesine yükleniyor" dedi.

"Belediyeler denetleme yetkisi olduğu için kusurlu"

Belediyelere kusur verilmesinin nedeninin, bu yapıları denetleme görevlerinin bulunmasından kaynaklandığına dikkat çeken Akça, şöyle devam etti:

"İmar ve ruhsat başvuruları belediyelere yapılır. İmar ruhsatı ve iskan ruhsatı alındıktan sonra da belediyelerin bu yapıları denetleme sorumluluğu vardır. Belediyeler, kendi imar müdürlüğü ve mühendisleri aracılığıyla bu denetimleri gerçekleştirmedikleri için görev gereklerine aykırı davranmış sayılıyor ve kusur onlara da yükleniyor."

Bu karardan yola çıkıldığında, belediyelerdeki ilgili kişiler hakkında da hukuki süreçler başlatıldığına değinen Akça, "Görev gereklerine aykırı davrandıkları için belediyelerdeki yetkililer hakkında Adana’da ağır ceza mahkemelerinde ’görevi ihmal’ suçundan kamu davaları açıldı. İdare mahkemelerinde açılan davalar ise farklıdır. Burada amaç, idarenin yani belediyenin kusurlu davranışı nedeniyle vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tazmin edilmesidir" diye konuştu.