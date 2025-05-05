Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Davut Köyü’nde, "Ekibini Kur, Dönüştür" projesi kapsamında çevreye duyarlılığı artırmak amacıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi

Davut Köyü Camii bahçesinde gerçekleşen etkinlikte köy halkı ve gönüllüler bir araya gelerek onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik, doğaya sahip çıkma bilincinin yaygınlaştırılması ve yeşil alanların artırılması hedefiyle düzenlendi.

Katılımcılar, doğayla iç içe bir yaşamın önemine vurgu yaparken, gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için hep birlikte çalışmanın gururunu yaşadı. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara çevre bilincine katkılarından dolayı teşekkür edildi.