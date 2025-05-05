Bu yıl 8’incisi düzenlenen Keşkek Şöleni, Antalya’nın Kepez ilçesindeki DokumaPark’ta yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Yörük kültürünün bu toprakların özü olduğunu vurguladı.

Geleneksel Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla organize edilen şölende, halk oyunları gösterileri, yöresel kıyafetler ve keşkek ikramı ilgi gördü. Etkinliğe, bölge halkının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kocagöz: "Yörük kültürü bu toprakların özüdür"

Etkinlikte konuşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Yörük kültürünün Anadolu’nun sosyal yapısındaki önemine dikkat çekerek, "Yörük kültürü, bu toprakların özüdür, mayasıdır. Göçebe hayatın getirdiği dayanışma, üretkenlik ve doğayla uyum, bugünkü toplumsal değerlerimizin temelini oluşturur. Keşkek gibi yöresel yemeklerimiz yalnızca lezzet değil, aynı zamanda paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir" dedi.

Festivallerin kültürel mirasın yaşatılmasında kritik rol oynadığını belirten Kocagöz, organizasyonu gerçekleştiren Fethiye ve Seydikemerliler Derneği’ne teşekkür etti.

"Bu bir komplodur"

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıya da değinen Başkan Kocagöz, "Bu millet için bu bayrak için canımızı vermeye hazırız. Liderimize yapılan saldırı, ülkemize yönelik bir komplodur. Karanlık günlerden geçiyoruz. Belediye başkanlarımız tutuklu ama tutuksuz yargılanmaları mümkündür. Bu adalet bizim adaletimiz. Çiçekleri koparsanız da baharın gelişini engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Yörük poşusu hediyesi

Etkinliğin sonunda Fethiye ve Seydikemerliler Derneği Başkanı Mehmet Köroğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’e geleneksel Yörük poşusu hediye etti. Katılımcılar, gün boyu süren etkinlikte Yörük kültürünün renkli atmosferini deneyimleme fırsatı buldu.