Tokat’ta anne leylek ÇEDAŞ’a ait elektrik teline çarpması sonucu telef oldu.

Olay, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kat köyü camisinin kubbesine yuva yapan leyleklerden bir tanesi, caminin yanında bulunan elektrik tellerine takıldı. Akıma kapılan leylek, 6 metre yükseklikten yere düşerek telef oldu. Köy sakinlerinden Celalettin Kılıç, her yıl bir leyleğin elektrik akımına kapılarak telef olduğunu ve bunu engellemek için yetkilerden kabloların kaldırılmasını istedi.