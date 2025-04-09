Çameli Belediyesi Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti ile Çameli’nin ismi dünyaya duyuluyor. Paragliding World Cup 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonasının düzenlendiği ilce bu yılda misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Yayla turizmini geliştirmek için çalışmalarına devam eden Çameli Belediyesi yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla Paragliding World Cup 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan ilçe bu yılda düzenlenecek etkinliklerle dünya çapında ismini duyurmaya hedefliyor.

Yayla turizmi ve yamaç paraşütü etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı açıklamada , "İlçemizin dünya çapında tanınmasına katkı sağlayan en önemli değerlerimizden biri olan Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti’nde, 30 ülkeden 115 sporcunun katılımıyla Paragliding World Cup 2024 Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapıldı. Bu organizasyonla hem ilçemize ekonomik ve turistik katkı sağlandı hem de dünya çapındaki profesyonel sporcular pistimizin konumunu ve uçuş rotasını deneyimleyerek hafızalarına kazıdı. Uygun zamanlarda yeniden ilçemize gelerek uçuşlarını gerçekleştirecek olmaları, ilçemizin adını dünya çapında duyurma yolunda atılmış önemli bir adım oldu. Bu gurur, ilçemiz adına büyük bir başarıyı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.