Öz İplik İş Sendikası, Uşak’ta sendikaya üye oldukları için Balta Floorcovering tarafından işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika önünde eylem yapacak.

Uşak’ta faaliyet gösteren Balta Floorcovering Yer Döşemeleri A.Ş.’de çalışan işçiler, bir süre önce işçi sendikası Öz İplik İş’e üye oldu. İşverenlikçe çeşitli sebepler bahane gösterilerek, sendikaya üye olan 4 işçi işten çıkarıldı. Yaşananların ardından Öz İplik İş Genel Merkezi, Uşak’ta işten çıkartılan 4 üyesi için fabrika binası önünde eylem yapma kararı aldı.

İşçilere destek vermek için Uşak’a gelecek olan HAK-İŞ’e bağlı Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Erkan tarafından, "Balta Floorcovering çalışanlarının sendikalaşma mücadelesini anlatabilmek, işvereninü sendikaya karşı tutumunu kamuoyuna duyurmak için fabrikanın önünde basına açıklamalarda bulunacağız" dedi.