Trabzon’un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar karınlarını doyurmak için köy evlerine dadandı. Evlerin kapılarını, pencerelerini kırarak içeri giren ayılar evlere büyük zarar verirken, evlerinin halini gören vatandaşların çektikleri görüntülerde ayıya sitemi ise güldürdü.

Muzaffer Kavut isimli Trabzonlu vatandaş Boğalı köyündeki evine çıktığında davetsiz misafirin evini perişan ettiğini gördü. Kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için evine girdiğini ve ortalığı savaş alanına çevirdiğini gören Kavut, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Muzaffer Kavut’un "Bizim koca oğlan cam pencere indirmiş. La baba oğlu ne ettin kattın burayı birbirine. İnsan gibi girip de çıksan ne olurdu? Hey burada çayı demlemişsin ama kapları yıkamamışsın. Sobayı yakmışsın, buzdolabını parçalamışsın. Evde kumanya bırakmanın zararları..." ifadelerini içeren cep telefonu kaydı izleyenleri güldürdü.