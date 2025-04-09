Adana’da ’çocuğun cinsel istismarı’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 9 yıl hapisle aranan hükümlü polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Yunus Emre Mahallesi’nde durumundan şüphelendikleri Mikail D.’yi durdurdu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda şüphelinin çocuğa cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan Mikail D. polis merkezine götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.