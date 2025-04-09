Kütahya’da 85 ayrı suç kaydıyla aranan kadın zanlı saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.

Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumları üzerinden dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından hakkında 62 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 111 bin 110 TL adli para cezası bulunan ve 18 farklı ilden 38 aranması olduğu belirlenen E.D.K. (43), 4 yıl süren firarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince saklandığı ikamette yakalandı. Ayrıca dolandırıcılık, yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından da toplamda 85 ayrı suç kaydının bulunduğu bildirilen E.D.K., işlemleri tamamlanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.