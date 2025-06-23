Denizli’nin Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Güney Kore’de düzenlenen Cittaslow Genel Kurulu’nda 30 ülkeden katılımcıya Çameli’nin tarımsal üretim modeli ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu anlattı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Güney Kore’nin Wando kentinde düzenlenen uluslararası Cittaslow Genel Kurulu’na katıldı. Başkan Arslan, 30 farklı ülkeden gelen katılımcılara dünya yamaç paraşütünün önemli merkezlerinden olan doğa turizminin cazibe merkezi Çameli’nin tarımsal üretim modeli ve sürdürülebilir kırsal kalkınma vizyonunu anlattı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın yaptığı sunumda, Çameli’nin doğal yapısına zarar vermeden, yerel ürünleri ve geleneksel üretim yöntemlerini koruyarak geliştirdiği tarım politikaları detaylı şekilde aktarıldı. Başkan Arslan, özellikle organik ve yerel ürün odaklı üretimin desteklenmesi, çiftçiye verilen destekler, çevreci tarım uygulamaları ile dünya yamaç paraşütünün önemli bir merkezi haline gelen Çameli’nin farklı alanlardaki potansiyellerine vurgu yaptı. Çameli’nin hem çevresel duyarlılığı hem de üretken yapısıyla, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Başkan Arslan, bu çalışmaların ilçeye uluslararası arenada önemli bir prestij kazandırdığını ifade etti.