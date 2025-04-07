Denizli’nin Çameli Belediyesi filosuna eklediği yeni greyder ve asfalt serim kamyonuyla, vatandaşların daha güvenli ve daha konforlu yolculuk yapmaları amacıyla 12 kilometrelik yolun üst yapısını yeniledi.

Çameli Belediyesi filosuna eklediği asfalt serim kamyonu ve greyder ile bozuk yolların yenileme çalışmalarına artık kendi imkanlarıyla yapıyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşım sağlamaları amacıyla ilçedeki üst yapıları yenileyen Çameli Belediyesi şuana kadar farklı mahallerde toplam 12 kilometrelik yolun asfalt serim işini kendi imkanlarıyla tamamladı. Asfalt serim çalışmalar alt yapısı yenilenen yolarda hız kesmeden devam ediyor.

Asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Belediyemizin iş makinesi gücünü artırarak araç filomuza asfalt serim kamyonu ve greyder kazandırdık. Bu sayede mahalle yollarımızda ihtiyaç duyulan noktalarda kendi asfaltımızı kendimiz dökmeye başladık. Vatandaşlarımızın mahalleler arası ulaşımda daha konforlu, güvenli ve kesintisiz bir şekilde seyahat edebilmesi adına çalışmalarımıza hız verdik. Altyapısı tamamlanan yollarımızda asfalt serim çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte, ilçemizin farklı noktalarında toplamda 12 kilometreye yakın asfalt çalışmasını kendi imkânlarımızla tamamlamış bulunuyoruz. Hizmetlerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.